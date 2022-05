Simon Yates vince la crono di Budapest, Van der Poel resta in rosa

BUDAPEST (UNGHERIA) - Simon Philip Yates vince la seconda tappa del Giro d'Italia 2022, la cronometro Budapest-Budapest di 9,2 chilometri. Il britannico della BikeExchange-Jayco taglia il traguardo in 11'50", precedendo di tre secondi l'olandese Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix), che conserva la maglia rosa dopo la vittoria di ieri. Terza posizione per Tom Dumoulin (Jumbo-Visma, a 5"), davanti al campione italiano di specialità Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco), che ha chiuso in 12'03". Domani si torna in strada per la terza tappa ancora in Ungheria, la Kaposvar-Balatonfured di 201 km. - foto LivePhotoSport - . gm/red 07-Mag-22 17:26