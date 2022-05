Europa più vicina per la Lazio, 2-0 alla Sampdoria

ROMA - La Lazio porta a casa una vittoria importantissima in ottica europea e batte con un netto 2-0 la Sampdoria nella 36esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. I biancocelesti si assicurano il successo segnando un gol per tempo: Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa. Una gara iniziata a ritmi lenti, che si accende a partire dal ventesimo. Le occasioni fioccano da una parte e dall'altra e infiammano il primo tempo. Tra le fila biancocelesti si fa notare Felipe Anderson, per i blucerchiati è invece Thorsby a raccogliere la migliore chance. Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. È un crescendo fino al 41' quando la Lazio riesce a sbloccare il risultato. Dai piedi di Luis Alberto, su calcio piazzato, parte il giusto pallone che Patric incorna in rete per l'1-0 proprio sul finire della prima frazione. Inizia la ripresa e, mentre Sabiri impegna Strakosha per risollevare la Sampdoria, i biancocelesti vanno alla ricerca del raddoppio. Decisivo, ancora una volta, Audero che respinge lateralmente il bel tiro a giro di Zaccagni. La Lazio insiste e alla fine trova il 2-0 al 59', su azione orchestrata da Lazzari, con il gol di Luis Alberto, bravo a superare il portiere doriano e a infilare in rete di destro. Il resto del secondo tempo, tranne il palo nel finale di Quagliarella, è ampiamente gestito dai padroni di casa, che trovano tre punti importanti nella corsa per un posto in Europa e, in attesa delle dirette concorrenti, salgono a quota 62. La squadra di Giampaolo, invece, perde l'occasione per guadagnare punti salvezza, anche se mantiene un discreto margine sulla zona retrocessione con 33 punti. - foto LivePhotoSport - . spf/glb/red 07-Mag-22 22:41