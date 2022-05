Bono suona a sorpresa nella metropolitana di Kiev

KIEV (UCRAINA) - La rock star irlandese Bono ha elogiato la lotta dell'Ucraina per la libertà in un concerto a sorpresa in una stazione della metropolitana di Kiev. Il frontman degli U2 ha cantato insieme con The Edge, altro elemento della band, i classici del loro repertorio. "La gente in Ucraina non sta combattendo soltanto per la sua libertà, ma per tutti noi che amiamo la libertà", ha sottolineato Bono. Photo credit: agenziafotogramma.it . col/vbo/r 08-Mag-22 16:32