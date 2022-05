Kia Italia rinnova la partnership con Shell Italia Oil

MILANO - Kia Italia e Shell Italia Oil Products, a 12 anni dalla sigla del primo accordo commerciale, annunciano il rinnovo della partnership per altri tre anni. Shell continuerà quindi a fornire la Rete Ufficiale Kia con i propri oli motore Shell Helix, formulati con la rivoluzionaria tecnologia Shell PurePlus, che assicura massime prestazioni, minori consumi di carburante e contribuisce a migliorare la pulizia del motore. Alla gamma tradizionale si sono aggiunti i più recenti oli motore Carbon Neutral, ovvero a zero impatto di CO2. Per Kia Italia si tratta di una collaborazione molto importante che accompagna la transizione verso la leadership globale nel mondo della mobilità elettrica. "Kia Italia ha da sempre a cuore la soddisfazione dei propri clienti e, grazie ad un approccio sempre più sostenibile, sviluppa numerosi servizi e prodotti per promuovere la mobilità sostenibile, incoraggiando milioni di persone in tutto il mondo a esplorare e sperimentare le migliori soluzioni per spostarsi. Anche per questo, grazie all'offerta di lubrificanti Carbon Neutral, Shell è un partner importante per noi e per la nostra strategia di crescita. Nella fase storica di cambiamento ed evoluzione del nostro brand verso un futuro sempre più elettrico e sosteibile, poter comunque contare su partner dall'alto profilo come Shell è di strategica importanza", ha commentato Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia. "Siamo orgogliosi del rinnovo della collaborazione con Kia Italia, una partnership che si è consolidata nel corso degli anni e che testimonia il comune impegno delle società sui temi dell'innovazione e della mobilità sostenibile - ha commentato Roberto Paganuzzi, Presidente Shell Italia Oil Products - Tutti i proprietari di un veicolo Kia potranno continuare a beneficiare e a trarre il massimo vantaggio dall'uso dei lubrificanti Shell che assicurano massime prestazioni con impatto zero di emissioni di CO2e". Con il lancio della gamma Carbon Neutral, Shell si accredita come attore sempre più attivo nel promuovere e sostenere la transizione energetica del settore Mobility. Grazie a questa partnership e all'utilizzo dei prodotti Carbon Neutral da parte di Kia solo nel 2021 sono state compensate oltre 260 tonnellate di CO2e. Il rinnovo dell'accordo con Shell si colloca in un momento di forte rinnovamento di Kia, sia a livello nazionale che globale. Forti di una chiusura 2021 con un incoraggiante 3,01% di quota di mercato Italia, entro la fine del 2025, Kia prevede di offrire una gamma completa di ben 11 modelli elettrici. Questo obiettivo ha di fatto riscritto il linguaggio del brand Kia, inserendo la parola strategica che sarà linea guida alla nuova brand identity del marchio: la sostenibilità. Il primo step fondamentale della strategia di Kia per la sostenibilità è rappresentato dal programma per raggiungere entro il 2045 la carbon neutrality, con l'ambizioso obiettivo di ridurre, entro il 2045, del 97% rispetto al 2019 il livello di emissioni totali. Si lavorerà quindi all'abbattimento delle emissioni a livello di siti produttivi, al potenziamento dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e infine con l'obiettivo di giungere al 2035 offrendo al mercato esclusivamente veicoli elettrici e al 2045 con una vera e propria carbon neutrality. Approccio ecosostenibile, qualità, attenzione e innovazione sono da sempre al centro dell'offerta di Kia, impegnata ogni giorno a creare nuove opportunità ed esperienze per i propri clienti. Nel corso di oltre dieci anni, Kia e Shell hanno sviluppato insieme numerose iniziative consolidando la fiducia nei due brand. - foto ufficio stampa Kia Italia - . tvi/com 09-Mag-22 13:22