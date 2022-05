La nuova 500 "La Prima by Bocelli" all'Eurovision Song Contest

TORINO - Il marchio Fiat è Partner Nazionale e Auto Ufficiale dell'Eurovision Song Contest, la prestigiosa manifestazione che ritorna in Italia, dopo 31 anni, all'insegna del tema "The Sound of Beauty". In gara artisti provenienti da 40 Paesi, la partecipazione di ospiti internazionali e la conduzione di Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. "Siamo orgogliosi di partecipare ad Eurovision, un contest di musica internazionale che accenderà i riflettori su Torino e sulla Nuova 500, il modello elettrico più venduto in assoluto in Italia e la city car elettrica più venduta in Europa - commenta Eligio Catarinella, Country Manager Fiat & Abarth -. Da sempre FIAT è vicino ai giovani, intercettandone il mutamento nei gusti e nelle diverse esigenze di mobilità, inclusa la crescente attenzione alla sostenibilità. Per questa nuova generazione, che sta cambiando le regole del gioco, la risposta è la Nuova 500, espressione della dolce vita italiana intesa come bellezza, ecologia, musica e gioia di vivere. E sul palcoscenico dell'Eurovision salirà la versione top di gamma Nuova 500 'La Prima by Bocelli', la prima city car al mondo dotata della tecnologia 'Virtual Venues' di JBL per un'esperienza audio senza paragoni". Dal 9 al 14 maggio la Nuova 500 "La Prima by Bocelli" sarà esposta all'interno del foyer del PalaOlimpico, sede ufficiale della gara canora. Qui gli spettatori degli Eurovision potranno scattarsi una fotografia all'interno dell'abitacolo da condividere sui propri canali social ed entrare in contatto con la top di gamma e provare l'esclusivo JBL Premium Audio mastered by Bocelli. Si tratta di un impianto audio premium da 320 W di potenza totale, molto raffinato nell'architettura e nelle prestazioni ma, al tempo stesso, semplice e immediato nell'utilizzo. Inoltre, si integra perfettamente nell'auto senza alcun impatto sullo spazio interno o del bagagliaio. Per rendere il sistema audio JBL a misura di Nuova 500, FIAT si è avvalsa dell'esperienza del tenore vivente più popolare al mondo, il Maestro Andrea Bocelli, e ha scelto come colonna sonora della comunicazione il nuovo singolo "Tempo" di Matteo Bocelli. Il product placement dell'affascinante Nuova 500 "La Prima by Bocelli" prosegue all'Eurovision village, allestito nello storico Parco del Valentino di Torino, un luogo simbolico ad accesso gratuito per cittadini, turisti e ospiti dell'evento. Fino al 14 maggio, presso lo stand FIAT si potrà vivere un'esperienza immersiva alla scoperta della versione top di gamma della Nuova 500. Ad esempio, ascoltando la strabiliante raffinatezza e potenza del JBL Premium Audio mastered by Bocelli. Sempre nell'area espositiva il pubblico potrà assistere alle performance di band emergenti che avranno l'occasione di effettuare un test drive sulla Nuova 500. Inoltre, i visitatori potranno registrare un'esibizione di Karaoke per poi condividerla sui propri canali social. E i momenti più belli vissuti sullo stand animeranno i social di FIAT fino alla finale dell'Eurovision. Infine, per tutto il periodo della manifestazione, nell'area espositiva personale dedicato illustrerà le nuove modalità delle vendite sul web e, fino al 30 giugno, sarà valido un bonus di 500 € sull'acquisto online di Nuova 500. Una manciata di secondi e tre soli click, sono sufficienti per prenotare e acquistare Nuova 500 con tutte le comodità e le garanzie degli acquisti online. - foto ufficio stampa Stellantis - . tvi/com 09-Mag-22 14:18