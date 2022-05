Ford Pro, brand globale per i clienti dei veicoli commerciali

PALERMO - Ford Pro rappresenta un punto di svolta per la produttività delle flotte di veicoli commerciali europee: è un nuovo brand globale focalizzato sull'offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l'obiettivo di migliorare la loro produttività. Più di 620.000 veicoli commerciali connessi Ford sono già operativi in tutta Europa: i clienti possono accedere gratuitamente ai servizi Fordlive attivando il modem Fordpass Connect dei loro veicoli e iscrivendosi a un pacchetto software Ford Pro. Questo e tanto altro è stato presentato a Barcellona nei giorni scorsi alla stampa e ai clienti europei, con un evento dedicato. "Stiamo entrando nell'era digitale dell'always-on e gestire una flotta non è mai stato così complesso", ha detto Ted Cannis, Ceo di Ford Pro. Poi, ha aggiunto: "Ford Pro aiuta le aziende ad aumentare la loro produttività, con soluzioni integrate fornite da un marchio di cui possono fidarsi. E' stato lanciato negli States all'inizio del 2022 ed è stato dimostrato che il beneficio di avere soluzioni integrate che utilizzano strumenti connessi con la gestione delle flotte si sostanzia nella riduzione del costo di gestione dal 10% al 20%". Le soluzioni Ford Pro combinano software, ricarica, assistenza e prodotti finanziari riservati ai veicoli commerciali fornendo ai clienti una piattaforma completa per gestire al meglio le flotte che utilizzano veicoli connessi ed elettrificati. Ford Pro è dunque un nuovo brand globale focalizzato sull'offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l'obiettivo di migliorare la loro produttività. Oltre 800 Transit Centre in Europa, di cui 60 in Italia, costituiscono la più grande rete dedicata ai veicoli commerciali di qualsiasi marca. Ford Pro è anche pronto per l'era elettrica, grazie ai suoi 1.500 dealer certificati EV in tutta Europa e agli oltre 4.500 punti di assistenza Ford Service dotati delle competenze necessarie e degli strumenti appropriati per assicurare assistenza a E-Transit. Oltre 100 FordLiive Agent, che operano nei FordLiive Centre dedicati, contribuiscono a gestire in modo proattivo gli interventi in assistenza, individuando e risolvendo rapidamente eventuali problematiche o rallentamenti con il supporto della piattaforma informatica UpTime Pro che riceve in tempo reale i dati dai Transit Centre e monitora ogni operazione per garantire tempi operativi ottimali. Ford pro inoltre faciliterà la transizione dei clienti alle flotte elettriche grazie alla sua gamma di veicoli commerciali funzionali e a emissioni zero. . col/ads/red 10-Mag-22 15:11