Il Volo, esce la nuova versione di "Grande amore"

ROMA - Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali "You are my everything (Grande amore)", il nuovo brano de Il Volo. Cantato alternando inglese e italiano, è un rifacimento rock sinfonico, a opera del maestro Enrico Melozzi, della hit "Grande Amore". Ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l'arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Il 15 maggio riprende il tour mondiale partendo da Barcellona. -foto ufficio stampa Il Volo - . mgg/com 11-Mag-22 19:05