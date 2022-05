Malore mentre spinge passeggino col figlio: morto giovane papà

BRESCIA - Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle ultime ore in provincia di Brescia (precisamente a Saproponte di Gavardo) dove ha visto vittima un giovane uomo di soli 40 anni che ha perso la vita a causa di un malore. Il tutto mentre era in strada e stava camminando col passeggino, con all’interno sua figlia di soli sette mesi. I passanti si sono subito accorti che qualcosa non stesse andando per il verso giusto quando hanno visto il papà della piccola cadere a terra.