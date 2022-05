Milano-Bicocca, il Festival della Musica abbraccia il quartiere

MILANO - Una festa della musica negli spazi universitari. Dall'opera lirica al reggae, dall'elettronica al pop passando per il jazz. È quanto propone il "Bicocca Music Festival", la prima edizione della kermesse musicale promossa dall'Università di Milano-Bicocca. Dal 19 al 26 maggio artisti, studenti, gruppi musicali, solisti - professionisti e non - suoneranno e canteranno animando l'ateneo e il quartiere Bicocca. Il Festival si aprirà giovedì 19 maggio con un concerto di musica classica all'Auditorium Martinotti del pianista Filippo Gorini con la violinista Stephanie Zyzak. Pensati per il quartiere sono gli eventi in piazza dell'Ateneo Nuovo: in particolare la serata di venerdì 20 maggio all'insegna della street music e dello street food: dalle 18.30 fino alle 23, nello spazio antistante la sede centrale di Milano-Bicocca, si alterneranno solisti e gruppi in un vero e proprio happening musicale e saranno presenti food-truck e happy hour gestiti dai ristoratori di zona. Giovedì 19 maggio dalle 18.30 alle 20 e lunedì 23 maggio dalle 12.30 alle 20, invece, studenti e passanti saranno coinvolti nei quiz musicali e nelle interviste di Radio Bicocca, media partner dell'iniziativa. Un ricco calendario di eventi che vedrà il coinvolgimento anche dell'Orchestra di Milano-Bicocca, che accompagnerà gli allievi della Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedolins in una esecuzione del "Così fan tutte" di Mozart, in forma semiscenica ridotta, della World Music Orchestra e di studenti, docenti e dipendenti, amatori e professionisti, che si sono candidati alla call pubblica per partecipare al Festival. E ancora, martedì 24 maggio dalle 14 alle 19 si svolgerà una maratona musicale dedicata ai pianisti amatoriali che potranno suonare il pianoforte digitale nella sede centrale della Biblioteca di Ateneo e farsi ascoltare dal pubblico attraverso le cuffie messe a disposizione dagli organizzatori. In questa prima edizione del "Bicocca Music Festival", infine, sono previste anche alcune iniziative legate all'alimentazione sostenibile, promosse dalla Commissione Ristorazione dell'ateneo, dal Gruppo Base (Bicocca ambiente società economia), dal centro di ricerca Best4food, e dai due master in "Cibo & Società" e in "Alimentazione e Dietetica Applicata". - foto ufficio stampa Università Milano-Bicocca - . sat/com 13-Mag-22 13:03