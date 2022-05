Dog Heroes, Laganà "Mercato innovativo, forte crescita con il digitale"

ROMA - "Il nostro mercato sta crescendo e sta innovando. Siamo cresciuti con tanta attività digitale, abbiamo presidiato tutti i canali online con il marketing che, anche per via della pandemia, si è svolto sui canali che conosciamo come Facebook, Google, Instagram, abbiamo fatto una attività di marketing molto forte. Ora abbiamo voglia di tornare in contatto con i nostri clienti e riattivare un po' di eventi fisici, ma la crescita è stata data dalla presenza online". Così Marco Laganà, co-founder di Dog Heroes, in un'intervista all'Italpress, spiegando che il giro d'affari è di "2,4 milioni di euro tra cibo per gatti e cibo per cani, 1,2 miliardi è per quello legato a cibo per cani che si compone anche di cibo tradizionale industriale, noi ci inseriamo in un mercato con una nuova offerta che è quello della dieta casalinga su misura porzionata e consegnata direttamente a casa. A differenza del normale delivery noi andiamo a offrire un servizio in abbonamento che viene erogato su misura per il cane attraverso una richiesta di alcune informazioni sull'animale, è porzionato su misura e consegnato a casa congelato con una cadenza richiesta dal cliente". "Ci sono studi scientifici che hanno dimostrato come un cane alimentato solo con alimentazione naturale - ha proseguito - possa vivere fino a 3 anni in più, è un dato importante perchè potergli assicurare una vita più lunga è importante, noi utilizziamo solo ingredienti human grade e li processiamo con un processo naturale, una dieta casalinga". Marzotto è tra gli investitori del Gruppo. "Un membro della famiglia ha creduto nel progetto è ha finanziato in prima battuta il nostro percorso da zero a uno. Stiamo cercando sia tra gli investitori attuali che tra i nuovi investitori il supporto per la crescita sia con grandi investimenti sul digitale che fisicamente. Il benessere dell'animale non passa più solo dall'alimentazione - ha concluso - ma deve valutare tanti aspetti della vita del cane, un aspetto importante è la vita all'interno del contesto urbano e per questo stiamo ipotizzando collaborazioni con dei partner per poter offrire questo tipo di servizio ai nostri clienti, come nell'ambito assicurativo come la responsabilità civile e quelle che sono le principali precauzioni da avere". - foto Italpress - . xb1/sat/red 13-Mag-22 14:25