Si ferma la corsa di Sinner, ko contro Tsitsipas

ROMA - Disco rosso per Jannik Sinner, ai quarti di finale, agli "Internazionali d'Italia", quinto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico, a Roma. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 10 del seeding, si è arreso di fronte a Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e quarta forza del torneo, col punteggio di 7-6 (5) 6-2. Dopo un primo set combattutissimo (rimontando da 0-3), l'altoatesino ha accusato dei problemi fisici nel corso della seconda frazione, apparendo anche molto provato dal punto di vista atletico. Poco prima del match ball decisivo per Tsitsipas (il secondo, sempre sul 5-2 in favore del greco), uno spettatore ha accusato un malore e la partita è stata interrotta per qualche minuto. Il greco, domani, in semifinale, affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del tabellone e numero 3 della classifica internazionale, che ha sconfitto il cileno Cristian Garin per 7-5, 6-2. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 13-Mag-22 16:04