Al via gli ordini di Fiat Panda e Tipo serie speciale Garmin

TORINO - Al via gli ordini per le nuove Panda e Tipo, nate dalla collaborazione con Garmin, il fornitore leader a livello mondiale di prodotti abilitati alla navigazione GPS che opera in diversi settori. L'obiettivo di questa collaborazione è un invito a tutti a godere delle attività all'aperto. Gli slogan "Jump inside to get outside" e "Warmed up for the outdoor" lo riassumono facilmente. Connubio ideale per chi pratica sport fuori città grazie anche all'indispensabile smartwatch Garmin Venu Sq, che combina il monitoraggio della salute e le funzioni di fitness con lo stile quotidiano. Nuova ed esclusiva livrea Verde Foresta, dettagli arancioni ed un look cross ne fanno la compagna di viaggio ideale per gli appassionati del Wellness & Sport, che non rinunciano a uno stile metropolitano distintivo. La serie speciale Garmin sarà disponibile anche nelle versioni Panda Hybrid e Tipo Hybrid, quest'ultima motorizzazione appena presentata, che permettono di ridurre i consumi e le emissioni rispetto alle rispettive versioni benzina; anche queste versioni potranno beneficiare degli incentivi statali, pari a 2.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo inferiore ad Euro 5, una volta che saranno ufficializzati con la loro pubblicazione in gazzetta ufficiale. - foto ufficio stampa Stellantis - . tvi/com 13-Mag-22 16:37