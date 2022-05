Zelensky "Vinceremo perchè questa è la nostra terra"

KIEV (UCRAINA) - "Non ci sono catene che possano legare il nostro spirito libero. Non c'è occupante che possa mettere radici nella nostra terra libera. Non c'è invasore che possa governare il nostro popolo libero. Prima o poi si vince. Perché questa è la nostra terra". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky sul proprio profilo Telegram. - foto agenziafotogramma.it - . tvi/red 17-Mag-22 16:40