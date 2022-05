Mercedes-Benz Italia protagonista a Company Car Drive 2022

ROMA - Mercedes-Benz torna protagonista a Company Car Drive, il principale evento italiano dedicato al fleet management, in programma il 18 e 19 maggio all'Autodromo di Monza. Una nuova opportunità per incontrare i principali player del settore e condividere la strategia di mobilità della Stella nel mondo delle company car. Una road map prevede una progressiva elettrificazione dei prodotti, attraverso una gamma sempre più ampia e diversificata che, tra Mercedes-EQ e smart, conta oggi ben dieci modelli. Tra gli high light dell'evento, la nuova Mercedes EQE, il nuovo volto della berlina business che porta nel futuro tutti gli elementi di forza della berlina tradizionale rinnovandoli attraverso un design più sportivo, una maggiore abitabilità e un TCO che, sfruttando tutti i vantaggi dell'elettrificazione, risulta ancora più competitivo rispetto ad una Classe E. Sotto i riflettori anche la nuova Classe C All-Terrain e la gamma mild e plug-in hybrid della Stella, i migliori alleati per accompagnare la transizione ecologica. - foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia - . tvi/com 18-Mag-22 12:42