Peugeot 208 si arricchisce nell'allestimento Like

ROMA - Peugeot 208 si rinnova nella dotazione dell'allestimento di ingresso in gamma, il Like, più ricco di contenuti che aggiungono ulteriore valore all'offerta. Gli specchietti retrovisori guadagnano la regolazione elettrica, il guscio che avvolge i retrovisori esterni diventa nero lucido, i vetri elettrici anteriori sono ora sequenziali e comprendono la funzione anti-pizzicamento. Sui montanti posteriori troviamo un inedito badge "Like". Completa il quadro delle novità il motore PureTech 75 S&S Euro 6.d con cui viene proposto questo allestimento con un prezzo di listino di 17.120 euro. Ma acquistarla in contanti non è l'unico modo per mettersi al volante di Peugeot 208, perché il concetto di "Power of Choice" presentato dal brand in occasione del lancio di questo modello ha fatto breccia anche in altri ambiti. Permette ai clienti di scegliere 208 senza sottostare a condizionamenti derivanti dall'alimentazione del motore che si va a scegliere per l'auto destinata ai propri spostamenti: benzina, Diesel o 100% elettrica, in ogni caso 208 è sempre una 208, senza differenze nello stile, nel comfort, nella tecnologia, sicurezza e piacere di guida. Una strategia offre grande libertà di scelta, che oggi passa anche attraverso formule di utilizzo che spaziano dall'acquisto al noleggio a lungo termine, in concessionaria o totalmente online. Un'offerta finanziaria che, nel caso del prodotto finanziario i-Move Avantage, permette di godere anche degli incentivi statali grazie ai quali, in caso di rottamazione, ci si può mettere al volante di Peugeot 208 PureTech 75 Like con una rata mensile di 129 euro e un anticipo inferiore a 2.500 euro. . ads/com 19-Mag-22 17:23