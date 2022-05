Covid, 30.310 casi e 108 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA - Sono 30.310 i casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 108 i decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I dimessi/guariti sono 90.017, mentre gli attualmente positivi sono 59.403 in meno per un totale che scende a 893.175. -foto agenziafotogramma.it- . xb1/mgg/red 19-Mag-22 18:13