Inter-Samp 3-0, nerazzurri secondi in campionato

MILANO - L'Inter ci ha creduto per circa un quarto d'ora; poi il primo gol odierno di Olivier Giroud ha spento presto qualsiasi entusiasmo. Il 3-0 del Milan al termine del primo tempo sul campo del Mapei Stadium ha inevitabilmente ribaltato gli umori di San Siro ma la squadra di Inzaghi ha voluto chiudere nel migliore dei modi il campionato: contro la Sampdoria è finita 3-0, grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Perisic, un ultimo acuto prima di chiudere una stagione in cui sono arrivate le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia. I nerazzurri non sono venuti meno ai propri obblighi sin dai primi minuti di gioco, a partire dalla conclusione dalla distanza di Calhanoglu dopo 8'. Nella prima frazione ci ha provato più volte anche Lautaro Martinez, trovando davanti a sé un ottimo Audero. Le reti del match sono arrivate tutte nella ripresa e nel giro di sette minuti: prima Perisic ha aperto le marcature, poi Correa ha messo a segno due reti sfruttando la doppia disattenzione della difesa doriana. Le tre marcature nel giro di pochissimi minuti hanno permesso ai due allenatori di fare cambi ed esperimenti in vista del prossimo campionato: nei minuti finali anche la Sampdoria ha cercato il gol della consolazione senza però superare Samir Handanovic. Tanti applausi da parte del pubblico nerazzurro, non sono mancati i cori d'incitamento e di ringraziamento nei confronti della squadra e di Simone Inzaghi: le 25 vittorie complessive in 38 giornate, con 84 reti segnate, non sono però bastate per poter vincere il ventesimo titolo ai danni dei rivali cittadini del Milan. Da evidenziare la prova di Ivan Perisic, al suo ottavo gol in serie A: l'esterno croato è stato costretto ad abbandonare il campo per via di una distrazione al gemello mediale della gamba destra: nei prossimi giorni il classe '89 verrà sottoposto ad ulteriori esami. - foto LivePhotoSport - . pdm/red 22-Mag-22 20:06