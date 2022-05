MILANO - Arriva in Italia la nuova Kia Niro, completamente riprogettata per rispondere in maniera ancora più puntuale alle aspettative degli automobilisti contemporanei. La nuova generazione dell'apprezzato crossover si propone con due propulsori elettrificati (ibrido e plug in) e una soluzione 100% elettrica, con nuovi materiali ecologici e sostenibili per gli interni e dotazioni di sicurezza di altissimo livello. Questo mix consentirà a nuova Niro non solo di soddisfare, ma addirittura di superare le aspettative della clientela. Nuova Niro è un modello fondamentale nella gamma eco-friendly di Kia, destinata a crescere fino a comprendere ben 14 modelli totalmente elettrici entro il 2027. Il segmento C-CUV è uno dei più competitivi, con una grande offerta di modelli dalle caratteristiche molto simili. Nuova Niro interpreta concretamente l'innovativo approccio di Kia al tradizionale concetto di CUV Crossover Utility Vehicle, introducendo elementi tecnici che la contraddistinguono con decisione rispetto ai principali competitors. La perfetta combinazione tra design e funzionalità fa sì che nuova Niro possa essere considerata il CUV ideale, facile, sicuro e adatto alle famiglie, con prerogative economiche e ambientali tali da convincere anche i più scettici a compiere il passo decisivo verso l'elettrificazione. La nuova generazione rende più facile la transizione verso la mobilità sostenibile attraverso un'ampia scelta di propulsori a basse e a zero emissioni: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) e 100% elettrico (BEV). I modelli HEV e PHEV utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI di Kia. La versione elettrica, Niro EV, offre vantaggi ambientali e pratici di indubbio valore con un'autonomia esclusivamente elettrica di 460 km (nel ciclo WLTP). "Kia ha riprogettato Niro dedicando la massima attenzione al raggiungimento di una mobilità il più sostenibile possibile, per facilitare la scelta e la vita delle persone. L'ampia offerta di propulsori ecologici convincerà anche i più dubbiosi a fare il salto verso forme di mobilità più rispettose dell'ambiente" ha affermato Jason Jeong, Presidente di Kia Europe. "L'apprezzato crossover Niro introduce nella nuova generazione le ultime novità tecnologiche di Kia per soddisfare le esigenze di mobilità di tutti e, al contempo conquistare anche nuovi estimatori. L'attuale famiglia Niro rappresenta il terzo best-seller di Kia, la nuova generazione incrementa ulteriormente le potenzialità di Niro come volumi di vendita all'interno del portafoglio Kia e sarà fondamentale nel raggiungimento dell'obiettivo del brand coreano di arrivare a vendere due milioni di veicoli ecologici nel 2030". Lo sviluppo della nuova Niro si basa sulla piattaforma "K" di terza generazione che ha consentito di ottenere una lunghezza di 4.420 mm, una larghezza di 1.825 mm e 1.570 mm di altezza. Il passo di 2.720 mm e le nuove proporzioni del design hanno inciso in modo significativo sullo spazio interno a disposizione dei passeggeri ma anche sulla capacità di carico, davvero eccezionali. Per l'abitacolo sono stati utilizzati materiali riciclati dall'effetto premium che evidenziano le notevoli prerogative di sostenibilità ambientale di Niro. Il cruscotto e i comandi del conducente si distinguono per l'ingombro minimo e per il design dalle linee morbide, progettati per garantire un'esperienza utente appagante ed intuitiva. Un sistema di visualizzazione head-up (HUD) migliora la sicurezza e la comodità durante la guida, mentre una suite di nuovi sistemi di sicurezza introduce gli ultimi progressi tecnologici su questo crossover family-friendly. Ogni singolo miglioramento della nuova Niro è stato sviluppato pensando al massimo vantaggio per l'utente. "Niro attualmente occupa una posizione importante nella gamma Kia, essendo un modello elettrificato accessibile, dai cospicui volumi di vendita. Dopo il nostro re-branding è stato naturale che anche Niro subisse una riprogettazione specifica, essendo un modello fondamentale nella nostra gamma prodotti. New Niro garantirà ai nostri clienti il DNA tipico Kia che già conoscono e apprezzano, contemporaneamente si proporrà a nuovi automobilisti forte delle sue credenziali di grande sostenibilità ambientale" ha concluso Jason Jeong. - foto ufficio stampa Kia Italia - . tvi/com 24-Mag-22 16:05