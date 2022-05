Helbiz official partner di Piazza di Siena per la Green Economy

MILANO - Piazza di Siena, la più attesa competizione equestre che dal 1922 si tiene annualmente a Roma, quest'anno vedrà la partecipazione di Helbiz come official partner per la Green Economy. Grazie a questa collaborazione, tutte le persone che parteciperanno all'evento e si recheranno presso Villa Borghese, potranno utilizzare - in via del tutto eccezionale - i monopattini all'interno di uno dei parchi più suggestivi di Roma, scoprirne le bellezze e percorrerlo a bordo dei mezzi Helbiz, nel pieno rispetto dell'ambiente. Dal 26 al 29 maggio, quindi, chiunque voglia seguire dal vivo la grande equitazione del CSIO di Roma, potrà farlo in maniera del tutto gratuita ed ecosostenibile, assistendo alla competizione dalle antiche tribune intorno al campo gara, raggiungibili comodamente e in totale sicurezza a bordo dei monopattini Helbiz. Chi volesse provare i mezzi e fare un test drive gratuito, potrà recarsi presso lo stand Helbiz dove troverà uno staff dedicato che fornirà informazioni e regole per una guida sicura e nel rispetto del codice stradale. Inoltre, all'interno di Villa Borghese, Helbiz ha previsto la presenza di due hot-spot che permetteranno il deposito e il ritiro di ogni mezzo, favorendo così un parcheggio ordinato all'interno del parco romano. Il servizio di sharing è accessibile a chiunque scarichi e si registri nell'app gratuita Helbiz, disponibile per iOS e Android. - foto ufficio stampa Helbiz Italia - . gm/com 26-Mag-22 14:30