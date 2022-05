Mattarella "Algeria partner strategico per energia, siamo riconoscenti"

ROMA - "L'Algeria da tempo per l'Italia è un partner strategico per quanto riguarda l'energia, oltre che per diversi altri aspetti. E noi siamo riconoscenti all'Algeria per l'ulteriore intensificazione di questa collaborazione, così come registrato, nei mesi scorsi, nei contatti intercorsi con il nostro governo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, al Quirinale. "La nostra collaborazione per l'energia si estende naturalmente alla ricerca di cooperare insieme nel segno della transizione ecologica, per intensificare la definizione e lo sviluppo delle forme di energia alternativa, rinnovabili, che consenta anche di dare una risposta alla crisi climatica che vi è nel mondo, attraverso l'unica strada percorribile", ha aggiunto. "Vi è anche una grande collaborazione economica e commerciale tra Algeria e Italia in diversi settori, non soltanto in quello energetico. Per noi, per il nostro sistema industriale, il mercato algerino è un interlocutore naturale. E ci auguriamo che si estenda la collaborazione su questo piano - economico e commerciale - ampliandosi, accrescendosi e sviluppandosi anche in altri settori, diversificando così, e ampliando la sfera dei settori in cui collaboriamo economicamente", ha concluso Mattarella. - foto agenziafotogramma.it- . ads/mgg/red 26-Mag-22 15:48