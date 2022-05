Nuova Bmw M4 Csl, il ritorno di una leggenda

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - La nuova Bmw M4 CSL fa della guida in pista la sua ragion d'essere, visto la sua potenza elevata, un design agile e dedicato, una configurazione a due posti, interventi al telaio specifici per il modello e dotazioni selezionate. I geni che la M4 CSL condivide con la sorella da competizione, la M4 GT3, si riflettono anche nelle sue prestazioni. Nei test sul circuito Nordschleife del Nürburgring, ha fatto registrare i tempi sul giro più veloci di sempre per un'auto Bmw di serie. Sulla versione del circuito tradizionalmente utilizzata per comparare i tempi - che è lunga 20,600 chilometri e non include il rettilineo della sezione T13 - ha fermato il cronometro a 7'15"677. Il suo tempo sul giro ufficiale per il circuito di 20,832 chilometri (il giro completo, ndr) è stato di 7'20"207. Altrettanto impressionanti sono i tempi di accelerazione di 3"7 da 0 a 100 km/h e di 10"7 per lo sprint da 0 a 200 km/h. Il carattere sportivo e le linee pulite della BMW M4 CSL nascono dall'unione di tecnologie innovative ed esperienza di sviluppo, un risultato davvero affascinante. "CSL" è l'acronimo di "Competition, Sport, Lightweight" (Competizione, Sport, Peso Leggero, ndr) e si riferisce al ruolo cruciale del design a peso ridotto nel raggiungimento del successo nel motorsport. La Bmw 3.0 CSL sviluppata da Bmw Motorsport GmbH secondo questo stesso principio vinse il Campionato Europeo Turismo nel 1973 al primo tentativo. Anche la M4 CSL segue le orme dei modelli di successo delle precedenti generazioni di M3/M4, in particolare la leggendaria M3 CSL del 2003 e la M4 GTS presentata nel 2016. La produzione del modello in edizione speciale inizierà - in una serie limitata di esattamente 1.000 esemplari - nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing nel luglio 2022. - foto ufficio stampa Bmw Group Italia - . tvi/com 27-Mag-22 16:00