Pd, Letta "Crediamo nella coalizione larga e nelle primarie"

SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) - "Sono qui per dare un messaggio che vale per tutta la nostra battaglia nazionale. Il segnale che il Pd crede nella coalizione larga di centrosinistra e crediamo in una coalizione in cui facciamo le primarie e se le perdiamo, chi ha vinto le primarie, un minuto dopo, diventa il nostro candidato". Lo ha il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, nel corso del suo comizio per sostenere il candidato sindaco del centrosinistra nella città lombarda, Michele Foggetta. -foto agenziafotogramma.it- . trl/pc/mgg/red 27-Mag-22 20:00