Peugeot annuncia l'arrivo in estate della nuova 408

MILANO - La Casa del Leone annuncia una novità importante, l'arrivo della Peugeot 408. Si tratta di un modello totalmente inedito nella gamma. Unexpected, è una Peugeot di una specie inedita: combina in modo innovativo codici stilistici caratteristici del mondo dei SUV con una silhouette dinamica tipica del mondo delle Fastback. Sia in termini di design che di tecnologia, la ricerca di un'elevata efficienza e la volontà di proporre nuove esperienze sono state al centro dello sviluppo di Nuovo Peugeot 408. Destinato a coloro i quali vivono l'automobile come un piacere, Nuovo 408 introduce un'Allure inedita nel mondo del Leone francese. Modello globale, nuovo Peugeot 408 verrà svelato verso la fine di giugno 2022. - foto: ufficio stampa Stellantis - . tvi/com 31-Mag-22 15:24