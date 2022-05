Bmw Motorrad presenta la Urban Collection

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Che si tratti del classico tragitto casa-uffico e ritorno, di un lungo tour o di un viaggio avventuroso, da decenni la gamma di borse BMW Motorrad offre soluzioni perfette per organizzare bagagli e utensili da viaggio. Con la nuova Urban Collection, presenta ora l'ultima generazione di borse da serbatoio, uno zaino, borse laterali e posteriori accanto alla Black Collection già esistente. Realizzate con materiali di alta qualità e di facile manutenzione (materiale esterno 100% PA con rivestimento in TPU, fodera 100% PES), combinano un'ottima resistenza e la funzionalità con un design accattivante. Disponibili in diverse dimensioni e forme, le tre nuove borse da serbatoio della Urban Collection coprono quasi tutte le esigenze. La borsa da serbatoio Urban Collection Large (GS) (11 - 16 litri) è stata progettata appositamente per moto con un serbatoio fortemente inclinato, mentre la borsa da serbatoio Urban Collection Large (11 - 16 litri) è stata sviluppata per moto con forme del serbatoio semicircolari. Con la borsa da serbatoio Urban Collection Small (5 litri), è disponibile una terza variante, quando non si ha la necessità di portare grandi bagagli. Grazie all'imbottitura in schiuma antiscivolo sul lato inferiore e alla chiusura a strappo, le borse da serbatoio, dotate di borse interne impermeabili e rimovibili, possono essere fissate in modo semplice e sicuro. I ganci a innesto nella parte anteriore e posteriore facilitano inoltre il rifornimento di carburante. Le cinghie possono essere fissate anche al portapacchi o al sedile del passeggero. Tutte le borse da serbatoio sono dotate di cerniera a due vie idrorepellente e bloccabile sul vano principale, tasca con cerniera sul coperchio, apertura per il cavo di ricarica e rivestimento interno colorato per una migliore visibilità. Le Borse da serbatoio Urban Collection Large / (GS) offrono anche uno scomparto trasparente impermeabile e touch-capable. Per tutti e tre i modelli sono disponibili separatamente gli attacchi per la cintura specifici per la moto. foto: ufficio stampa Bmw Group Italia . tvi/com 31-Mag-22 15:58