Continua l'offensiva russa in Ucraina, annunciati nuovi aiuti militari-2

"La via principale nella sacca di Severodonetsk - spiega l'intelligence britannica nell'ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito - rimane probabilmente sotto il controllo ucraino, ma la Russia continua a ottenere costanti risultati locali, resi possibili da una forte concentrazione di artiglieria. Questo non è accaduto senza costi e le forze russe hanno subito perdite nel processo. Attraversare il fiume Siverskyy Donets, che è una barriera naturale ai suoi assi di avanzamento - si legge ancora nel bollettino -, è vitale per le forze russe mentre si assicurano l'oblast di Lugansk e si preparano a spostare l'attenzione sull'oblast di Donetsk". In base all'analisi offerta da Londra, quindi, i potenziali siti di attraversamento del fiume potrebbero essere Severodonetsk, la città di Lysychansk e l'area di Lyman. In queste zone, però, "la linea del fiume probabilmente rimane ancora controllata dalle forze ucraine, che hanno distrutto i ponti esistenti". . xa5/vbo/r 02-Giu-22 09:11