AstroSamantha fotografa il pennacchio di cenere dell'Etna

ROMA - Lo spettacolare pennacchio di cenere emesso nelle ultime ore dall'Etna è stato fotografato dallo spazio dall'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che non ha perso l'occasione per condividere subito l’immagine con i suoi follower sui social. "Sembra che stia accadendo qualcosa lì... l'eruzione dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa", scrive in inglese su Twitter, aggiungendo in italiano: "l’eruzione dell’Etna vista oggi da quassù!". Solo poche ore prima, AstroSamantha aveva spiegato in un video su TikTok come si corre e ci si allena sulla Stazione spaziale internazionale (Iss).

Usando come sottofondo la canzone 'Run' dei OneRepublic, l'astronauta ha mostrato l'imbracatura che deve indossare per evitare di rimbalzare sul tapis roulant a ogni passo e ha poi sottolineato come provveda a creare un carico sui piedi per prevenire l'indebolimento osseo dovuto alla microgravità. (ANSA)