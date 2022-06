Covid, 15.082 nuovi casi e 27 decessi in 24 ore

ROMA - Sono 15.082 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (il 4 giugno 22.527) a fronte di 123.699 tamponi effettuati su un totale di 221.864787 da inizio emergenza. È quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i decessi (il 4 giugno 47), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 16.949. Diventano 17.505.973 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 641.427 (-6.629), 636.798 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.411 di cui 218 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 16.697.597 con un incremento di 15.938 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (2.028), seguita da Lombardia (1.856), Emilia-Romagna (1.627) e Campania (1.561). - foto agenziafotogramma.it - . spf/sat/red 05-Giu-22 17:40