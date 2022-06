Citroën Ami protagonista della Milano Design Week

MILANO - Parte integrante del DNA della Marca, il design è sicuramente uno degli elementi che contraddistinguono in maniera evidente Citroën Ami -100% ëlectric, oggetto di mobilità unico e anticonformista, con uno stile audace, dalla progettazione simmetrica, accessibile, ultracompatto e rispettoso dell'ambiente. Nell'ambito del progetto "Les AMI de Ro" affidato alla curatela di Rossana Orlandi, celebre gallerista di collectible design, Citroën Ami -100% ëlectric esplora nuovi territori e diventa musa ispiratrice per cinque celebri designers. La stessa Rossana Orlandi utilizza quotidianamente Citroën Ami -100% ëlectric, a cui ha voluto dare la propria creativa interpretazione. In occasione della Milano Design Week, le cinque Citroën Ami -100% ëlectric, reinterpretate dalle cinque celebri designers, diventano pezzi iconici in versione "limited edition", esposte dal 6 al 12 giugno, all'interno della "RoCollectible 2022" presso Galleria Rossana Orlandi. A questi cinque esemplari, si aggiunge la Citroën Ami -100% ëlectric della stessa Rossana Orlandi. Svelate in anteprima lunedì 6 giugno al Ro District presso Galleria Rossana Orlandi, in Via Matteo Bandello 14, resteranno qui esposte per essere ammirate durante la Milano Design Week, fino a domenica 12 giugno. foto: ufficio stampa Stellantis . tvi/com 06-Giu-22 16:22