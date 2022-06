Jurassic World in testa al box office con 3 milioni di incasso

ROMA - Jurassic World - Il dominio si piazza in testa al box office italiano con un incasso di 3 milioni 181 mila euro. Secondo posto per Top Gun: Maverick, che fa registrare 1 milione 897 mila spettatori, complessivamente quasi 7 milioni. Terzo posto per Nostalgia di Mario Martone con 303 mila euro, complessivamente 916 mila euro. - foto ufficio stampa Jurassic World- . mgg/red 06-Giu-22 17:11