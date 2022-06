Tris in Lussemburgo, gli Azzurrini si avvicinano agli Europei

DIFFERDANGE (LUSSEMBURGO) - L'Italia under 21 non sbaglia la prima gara del trittico di incontri di qualificazione europea. A Differdange, la Nazionale di Nicolato vince 3-0 contro il Lussemburgo e blinda il primo posto del girone F a quota 20. Il copione del match segue le aspettative della vigilia: gli azzurrini dominano il possesso palla con quasi il 70%. Quel che più conta però è che alla mezz'ora l'Italia è già avanti di due lunghezze. Al 20' è Emanuel Vignato a sbloccare il risultato: l'attaccante del Bologna manda a vuoto due avversari con un controllo a seguire e batte il portiere avversario con un destro sul primo palo. La rete del raddoppio arriva al 32'. Cambiaso crossa dalla destra, Pellegri aggancia e incrocia subito col destro per il suo primo gol con l'Under 21. Carnesecchi è spettatore del match fino al 44' quando il portiere di proprietà dell'Atalanta deve accartocciarsi per bloccare un tiro di Latic deviato da Pirola. Al 54' c'é il tris ed è un'altra prima volta: stavolta di Gaetano che si fionda su una palla vagante al limite dell'area e realizza il suo primo gol con un destro all'incrocio. Nel corso della ripresa c'è spazio anche per altri tre debuttanti: Bove, Zanoli e Oristanio. Proprio l'esterno del Volendam sfiora il gol al primo pallone toccato con una rovesciata: la palla sfiora il palo. L'Italia abbassa i ritmi, si limita a far circolare palla, Nicolato getta nella mischia anche Sebastiano Esposito ma gli azzurrini, in ottica differenza reti, sembrano accontentarsi del 3-0. Nel finale c'è spazio anche per Colombo al posto di Gaetano. Ma non cambia il risultato in un buon test prima degli impegni più duri contro Svezia e Irlanda. . spf/gm/red 06-Giu-22 19:59