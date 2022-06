Gas, Cingolani "Il momento più critico sarà questo inverno"

ROMA - "Il momento un po' critico sarà questo inverno, in cui le nuove forniture di gas saranno ancora nella fase iniziale. Se supereremo indenni questo periodo a questo punto la strada è abbastanza in discesa e potremo renderci indipendenti dal gas russo". Lo ha detto Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, a Zapping su Rai Radio 1. "Dobbiamo dare atto all'Eni - ha aggiunto il ministro - di aver fatto un grande lavoro in passato, soprattutto nei Paesi africani ricchi di risorse. Avendo adesso contrattualizzato circa 25 miliardi di metri cubi di gas, che adesso cominciano ad arrivare e nei prossimi tre anni andranno a regime, per la seconda metà del 2024 questi 25 miliardi di metri cubi saranno disponibili, e in questo modo ci affrancheremo dal gas russo". Foto: agenziafotogramma.it . xh6/tvi/red 06-Giu-22 20:31