Blitz anti terrorismo a Genova contro rete attentatori Charlie Hebdo

GENOVA - Blitz antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - con arresti in Italia e all'estero - nei confronti di cittadini pakistani inseriti nel circuito relazionale diretto di Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pachistano che il 25 settembre 2020, a Parigi, ha compiuto un attacco nei pressi della ex sede della rivista satirica Charlie Hebdo, tutti accusati di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'operazione - condotta dalla Digos di Genova e dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e Terrorismo Esterno della Polizia di Stato - vede anche il coinvolgimento degli Uffici Antiterrorismo di Spagna e Francia, coordinati dall'ECTC- European Counter Terrorism Centre di Europol. L'attività investigativa - che ha portato all'emissione di 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere - ha svelato l'esistenza e l'operatività, in diverse province italiane e in alcuni Paesi europei, di una cellula terroristica riconducibile ad un più ampio gruppo di giovani pakistani, auto-denominatosi "Gruppo Gabar", tutti facenti parte dei contatti diretti dell'attentatore di Charlie Hebdo. foto: foto ufficio stampa Polizia di Stato . tvi/com 07-Giu-22 11:17