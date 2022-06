Von Der Leyen "Serve un grande investimento sulle rinnovabili"

ROMA - "Dobbiamo renderci indipendenti da qualsiasi combustibile fossile" e "investire in massa sulle energie rinnovabili". E' la prospettiva indicata da Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione europea, durante il suo intervento al Museo Maxxi di Roma per la presentazione del Festival internazionale 'New European Bauhaus'. "A causa di questa guerra orribile - ha spiegato la numero uno della Commissione europea - abbiamo deciso di ridurre la dipendenza dal gas russo, adesso dobbiamo stare attenti a non incatenarci ai nuovi fornitori che individueremo". Sulla necessità di passare quanto prima alle fonti rinnovabili per produrre energia Von Der Leyen ha osservato che "per troppi decenni abbiamo inquinato, sprecato, estratto e preso dal pianeta più di quello che potevamo ridare e sappiamo che ora serve un cambiamento, per questo c'è il Green deal europeo". -foto agenziafotogramma.it- . xh6/mgg/red 09-Giu-22 15:49