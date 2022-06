Il rosso di Vespa Elettrica Red arriva nei concessionari

PONTEDERA (PISA) - (Vespa Elettrica)Red, la Vespa Elettrica vestita interamente di rosso che nasce dalla partnership tra il Gruppo Piaggio e (Red), l'organizzazione no profit fondata da Bono e Bobby Shriver, sarà disponibile presso i dealer Vespa a partire dal mese di luglio. (Vespa Elettrica)Red è proposta nella versione 70 km/h al prezzo di 7.199 Euro, Iva inclusa. Ogni acquisto porterà a una donazione per supportare il Global Fund, uno dei maggiori finanziatori mondiali della salute globale, per sostenere insieme a (Red) la lotta contro le pandemie. (Vespa Elettrica)Red abbandona la speciale finitura grigia che la contraddistingue per indossare un vestito completamente rosso: rossa è la scocca in acciaio, così come la sella e anche i cerchi ruota, verniciati in rosso e con bordi diamantati. Completano l'allestimento le finiture cromate, come il profilo che corre lungo tutto il perimetro dello scudo, i fregi del "cravattino" e la cresta sul parafango anteriore. Vespa e (Red) condividono anche la convinzione che ognuno di noi può fare la propria parte nella lotta contro le pandemie e che quindi ciascuno di noi può guidare il cambiamento: chi la acquista svolge perciò una azione concreta, dato che per ogni esemplare venduto 100 USD verranno devoluti al Global Fund per sostenere programmi salvavita nelle comunità dove le pandemie colpiscono più duramente. Vespa Elettrica è la più moderna icona della tecnologia italiana, è sinonimo di connettività avanzata e silenziosità, personalizzazione e accessibilità, rispetto dell'ambiente e unicità di stile. Sono valori che sono sempre appartenuti a Vespa e che oggi in Vespa Elettrica trovano una totale realizzazione, confermando Vespa come brand da sempre avanti nel tempo rispetto al proprio tempo. Vespa Elettrica si caratterizza per la sua guida facile, anzi naturale e nasce come l'espressione più alta della ricerca del Gruppo Piaggio nell'ambito della mobilità elettrica, per andare incontro a una crescente sensibilità sui temi ambientali, con l'obiettivo di fornire soluzioni tecnologiche per un habitat urbano sempre più sostenibile e vivibile. foto: ufficio stampa Piaggio Group . tvi/com 10-Giu-22 11:56