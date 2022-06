Centrodestra, Salvini "Lega collante, l'unione è la strada vincente"

MILANO - "Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra è la strada vincente alle prossime elezioni politiche. Il centrodestra vince solo unito, se qualcuno fa altri schermi non fa il conto con gli elettori". Lo ha detto Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega, oggi pomeriggio dal quartier generale del partito in via Bellerio a Milano, in merito alle amministrative."La competizione è sempre con il centrosinistra e dove il centrodestra è andato diviso ha sbagliato, non entro nelle ragioni, ma il voto delle amministrative è sui sindaci". -foto agenziafotogramma.it - . xb5/sat/mgg/red 13-Giu-22 16:48