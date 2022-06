Mazda torna al MIMO con la nuova ammiraglia CX-60

ROMA - In occasione del MIMO 2022, il Milano Monza Motor Show che si terrà dal 16 al 19 giugno, Mazda presenta al pubblico milanese la nuova ammiraglia CX-60 e mette a disposizione la propria gamma per tutti coloro che vorranno testarla nelle strade della città. La nuova CX-60, l'ultimo capolavoro "Crafted in Japan" di Mazda, che incarna tutta la maestria artigianale giapponese, sarà la protagonista in esposizione in piazza Duomo per tutta la durata della kermesse. È il debutto ufficiale al grande pubblico per il nuovo SUV di Casa Mazda: dotato di un motore Skyactiv-G 2.5 benzina a iniezione diretta a quattro cilindri e un grande motore elettrico da 129 kW/175 CV, un nuovo cambio automatico a otto rapporti e una batteria ad alta capacità da 355 V e 17,8 kWh. Con una potenza combinata di 327 CV e trazione integrale permanente AWD, la nuova CX-60 è la massima espressione di Mazda nel combinare al meglio le prestazioni di guida con l'impegno verso la mobilità sostenibile. Mazda sarà presente al MIMO anche con le vetture ibride Mazda3 e CX-30, l'elettrica MX-30 e il SUV Mazda CX-5 nell'area dedicata ai test drive davanti la splendida cornice del Castello Sforzesco, sul lato destro tra viale Gadio e via Legnano. Per provare i modelli Mazda, i visitatori in loco potranno scansionare un QR Code presente sulla pedana della vettura di proprio interesse e accedere alla pagina dedicata all'interno della web app. Qui saranno disponibili tutte le informazioni sul modello: descrizione e dati della vettura esposta, foto e video gallery, link al sito Mazda.it e al form per richiedere un preventivo e prenotare un test drive. Chi volesse programmare la prova in anticipo può farlo registrandosi nella pagina di prenotazione al seguente link: https://mimo.mazda.it/. Per celebrare questa occasione, Mazda ha promosso un'interessante iniziativa commerciale legata ai giorni della manifestazione, duranti i quali i clienti in tutta Italia avranno la possibilità di accedere al MIMO Bonus, ovvero il pacchetto di manutenzione "ServicePlus Essence" che include i primi tre tagliandi di manutenzione programmata gratuiti. Si tratta di un'offerta dal valore aggiunto molto elevato, cumulabile con tutti i bonus e gli incentivi attualmente disponibili. La promozione MIMO Bonus sarà valida dall'11 al 20 giugno su qualsiasi Mazda in caso di acquisto tramite la formula Mazda Advantage. foto: ufficio stampa Mazda Motor Italia . tvi/com 14-Giu-22 15:59