Arriva nelle concessionarie la nuova Citroen C5 Aircross

PALERMO - Il nuovo SUV Citroen C5 Aircross, prodotto nello storico stabilimento di Rennes, è appena arrivato nelle concessionarie di tutta Europa. Abbiamo provato sulle strade della Provenza la versione ibrida plug-in rinnovata con uno stile più moderno e distintivo. La gamma italiana propone sei versioni per le motorizzazioni termiche: Live, Feel, Feel Pack, Serie Speciale, Shine e Shine Pack e cinque per la motorizzazione hybrid plug-in: Il frontale si presenta con linee più strutturate, più verticale e moderno e dona al veicolo una sensazione di sicurezza. Gli chevron diventano gradualmente indipendenti e si separano dalle luci diurne. Sono laccati neri e sottolineati da un contorno cromato. La firma luminosa a LED a forma di V è sottile e cesellata. Sotto la calandra il nuovo stile della zona della presa d'aria allarga visivamente il frontale e gli conferisce un aspetto imponente. I vetri dei gruppi ottici del posteriore hanno un design più strutturato, il cofano è alto e orizzontale, le fiancate sono ben scolpite, l'altezza dal suolo è di 23 cm, gli Airbump e i passaruota assicurano una protezione totale. Le ruote hanno 72 cm di diametro e i nuovi cerchi in lega da 18" PULSAR, diamantati bicolore, danno eleganza e fluidità. L'abitacolo è raffinato, ma ciò che più colpisce durante la guida è la silenziosità anche ad alta velocità grazie alle insonorizzazioni dell'ambiente ed ai vetri anteriori stratificati,. La posizione di guida è rialzata e molto comoda. Nuovo il Touch Pad da 10", sospeso sulla plancia, così come gli aeratori dall'aspetto più moderno. I sedili Citroen Advanced Comfort di nuova generazione sono composti da una schiuma ad alta densità, hanno un rivestimento specifico e sono veramente ergonomici. La consolle centrale incorpora il selettore per la scelta delle tre modalità di guida : Electric, Hybrid o Sport. Contiene anche due prese USB e la ricarica wireless per il cellulare. E' l'unico Suv del segmento che offre tre sedili posteriori individuali, scorrevoli, reclinabili e ripiegabili. Il bagagliaio ha una capienza record di 600 litri. Abbiamo apprezzato le sospensioni con Smorzatori Idraulici progressivi che attenuano le asperità della strada e ci hanno portato comodamente ai 963 metri del Col de Vence. In modalità elettrica abbiamo raggiunto i 135 km/h con una coppia di 320Nm disponibile immediatamente. Buona l'autonomia per i tragitti quotidiani : da Grasse a Saint Paul de Vence tutto in elettrico andata e ritorno, oltre 50 km. Il guidatore ha a disposizione 20 sistemi di assistenza alla guida di secondo livello che offrono una buona sensazione di sicurezza. Per la sola motorizzazione ibrida Plug-in l'equipaggiamento prevede la personalizzazione specifica "hybrid", il caricatore on board charger 3,7 kw monofase, il cavo di ricarica T2 8A per presa domestica ed il cavo di ricarica T3 monofase 7,4 kw con custodia. Oltre alla motorizzazione plug-in hybrid da 225 Cv con cambio automatico ad 8 rapporti ce ne sono altre due a benzina PureTech 130 Cv con cambio manuale o automatico ad 8 rapporti e due Diesel BlueHDi da 130 Cv sempre con cambio manuale o automatico. Nuovo Suv Citroen C5 Aircross propone 6 versioni per le motorizzazioni termiche, a partire da 29.700 Euro, e 5 versioni per la motorizzazione Hybrid plug-in da 43.350 Euro. foto: ufficio stampa Stellantis . col/tvi/red 14-Giu-22 16:34