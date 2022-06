Centrodestra, Berlusconi "Accantonare dissapori locali, si vince uniti"

ROMA - "Il voto degli italiani ha confermato che il centro-destra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del centro destra, determinante non soltanto sul piano numerico ma soprattutto su quello politico. Ancora una volta il centro-destra vincente nelle maggiori città è quello che ha espresso candidati dal profilo moderato, capace di rivolgersi agli elettori di centro. Per governare il Paese, le idee e il linguaggio dei liberali, dei cattolici, degli europeisti, dei garantisti, rappresentati da Forza Italia, saranno assolutamente essenziali". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha riunito ad Arcore i vertici del partito per fare il punto sui risultati delle elezioni amministrative e le conseguenze politiche che ne derivano. "Forza Italia ha confermato di essere un grande partito nazionale, radicato e stabile - sottolinea l'ex premier -. Il dato dei voti di lista, anche senza considerare le liste civiche a noi molto vicine, dimostra una crescita del peso specifico di Forza Italia sul piano generale e all'interno della coalizione". Per Berlusconi "gli equilibri interni e i problemi di leadership sono la meno urgente delle questioni e saranno il punto di arrivo di un percorso, non certo quello di partenza. Un percorso che ci riporterà alla guida del Paese, con il consenso della maggioranza degli italiani. Dobbiamo esserne all'altezza, a cominciare dai ballottaggi, per i quali ovviamente dovremo accantonare i dissapori locali, dove ci sono stati, e lavorare tutti insieme, con lealtà e rispetto reciproci, per completare il successo della coalizione nel maggior numero di Comuni italiani. La nostra coalizione vince solo se unita: dobbiamo garantire il buon governo del centro-destra nelle nostre città e al tempo stesso dare un altro forte segnale di compattezza in vista delle elezioni politiche". -foto agenziafotogramma.it- . sat/mgg/com 14-Giu-22 17:42