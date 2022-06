Mosca annuncia un corridoio umanitario per i civili dentro l'Azot

KIEV (UCRAINA) - La guerra in Ucraina continua ormai da 112 giorni e non si intravedono spiragli di pace. Nel Donbass Kiev intende resistere mentre Mosca ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per i civili rifugiati nello stabilimento Azot di Severodonetsk. Intanto, però, nel paese si contano ancora vittime. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina, dall'inizio del conflitto 313 bambini sono morti e 579 sono rimasti feriti. La situazione a Severodonetsk è ancora critica. Nella città del Lugansk, dove si è concentrata la battaglia nelle ultime settimane, i combattimenti continuano e c'è preoccupazione per le sorti dei residenti bloccati, specie per quei circa 500 civili che sarebbero ancora rifugiati nell'impianto chimico Azot. Negli ultimi giorni gli attacchi nella città si sono intensificati e avrebbero permesso ai soldati russi di avanzare. I ponti sul vicino fiume Seversky Donets sarebbero ormai tutti saltati e le truppe ucraine sarebbero così impossibilitate a scappare. Secondo l'intelligence britannica, "dopo più di un mese di pesanti combattimenti, le forze russe ora controllano la maggior parte di Severodonetsk". Unità delle forze armate ucraine, insieme a "diverse centinaia di civili", si legge nell'ultimo aggiornamento diffuso dalla Difesa del Regno Unito, "si stanno rifugiando in bunker sotterranei nell'impianto chimico Azot" mentre le forze russe saranno "probabilmente riparate dentro e intorno" allo stabilimento. Per Londra, "ciò probabilmente impedirà temporaneamente alla Russia di riassegnare queste unità per missioni altrove". Di fronte al blocco dei civili nell'impianto, Mosca ha annunciato l'apertura di un corridoio umanitario per la giornata di oggi. Ai residenti che si sono rifugiati nello stabilimento è data la possibilità di spostarsi in direzione nord, verso Svatovo, nel Lugansk. Le autorità ucraine, però, per stessa ammissione dei russi, avevano chiesto che i civili fossero evacuati nel territorio controllato da Kiev, a ovest del fiume Seversky Donets. "La parte ucraina ha chiesto un corridoio umanitario per evacuare i civili (donne, bambini e anziani) dall'impianto chimico Azot a Severodonetsk nel territorio controllato da Kiev a Lisichansk", ha detto il generale russo Mikhail Mizintsev, facendo notare che però "non è possibile evacuare in sicurezza in questa direzione" perché i ponti sul fiume che separa le due città sono saltati. Per le forze asserragliate nell'impianto, invece, si chiede la resa. "Suggeriamo - ha detto Mizintsev, secondo quanto riportato in un aggiornamento Telegram del Ministero della difesa russo - che i militanti dei battaglioni nazionalisti e i mercenari stranieri che si trovano nello stabilimento Azot cessino tutte le ostilità e liberino i civili che stanno trattenendo attraverso questo corridoio umanitario dalle 8:00 (ora di Mosca) del 15 giugno 2022, oltre a fermare l'insensata resistenza e deporre le armi". L'ultimatum, quindi, sarebbe già scaduto. I difensori di Kiev, però, sembrano intenzionati a resistere. Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel Donbass è "fondamentale resistere" perché questa "direzione" è "la chiave per determinare chi prevarrà nelle prossime settimane". Nel consueto messaggio ai suoi connazionali, il presidente ucraino ha anche parlato di "perdite dolorose" nella regione di Kharkiv, dove "l'esercito russo sta cercando di rafforzare la sua posizione". "Le battaglie per questa direzione continuano - ha aggiunto - e dobbiamo ancora lottare duramente per la completa sicurezza di Kharkiv e della regione. Continuiamo a fare pressione - ha proseguito - sugli occupanti nel sud. L'obiettivo chiave è la liberazione di Kherson e ci muoveremo passo dopo passo", ha evidenziato. Zelensky ha chiesto ancora una volta aiuti militari all'Occidente. "Continuiamo a dire ai nostri partner - ha detto - che l'Ucraina ha bisogno di moderne armi antimissilistiche. Il nostro paese non ne ha ancora un livello sufficiente, ma è il nostro paese in Europa che ha più bisogno di tali armi in questo momento. Il ritardo nella fornitura - ha aggiunto - non può essere giustificato. Lo evidenzierò costantemente quando parlerò con i nostri partner". - foto agenziafotogramma.it - . xa5/mgg/red 15-Giu-22 09:00