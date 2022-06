Berrettini in finale al Queen's contro Krajinovic

LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini si è qualificato, per il secondo anno di fila, per la finale del "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a 2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking Atp e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha superato in semifinale, l'olandese Botic Van De Zandschulp, numero 29 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-3, maturato in un'ora e 31 minuti di match ritardato e interrotto nel finale causa pioggia. Domani, in finale, l'azzurro sfiderà il serbo Filip Krajinovic, che nella seconda semifinale si è imposto con un duplice 6-3 sul croato Marin Cilic, settima forza del seeding. Per Berrettini sarà il decimo atto conclusivo della carriera in un torneo del circuito Atp. Finora ha vinto sei tornei: tre di questi sull'erba, ovvero il Queen's dello scorso anno e due volte il torneo di Stoccarda (la scorsa settimana e nel 2019). Fra le tre finali perse, infine, quella "storica" sui prati di Wimbledon del 2021. - foto LivePhotoSport - . pdm/mc/red 18-Giu-22 18:29