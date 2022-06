Suzuki vive la musica con Tim Summer Hits

TORINO - Suzuki è l'Auto Ufficiale di TIM Summer Hits, un nuovo programma estivo in sei puntate che andrà in onda su Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. TIM Summer Hits celebra il ritorno della musica nelle piazze, portando molti dei più grandi artisti del panorama italiano a esibirsi in tre suggestive città. Il primo luogo ad accogliere il palco di TIM Summer Hits sarà Piazza del Popolo, a Roma, dove si registrerà il 23, il 24 e il 25 giugno. Il 28 e il 29 giugno TIM Summer Hits approderà quindi a Portopiccolo, in provincia di Trieste. Il tour terminerà poi l'1 e il 2 luglio a Rimini, in occasione della Notte Rosa della Riviera Romagnola. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro partecipazione ci sono Mika, Biagio Antonacci, Mahmood, Blanco, Alessandra Amoroso, Achille Lauro, Sangiovanni, Tommaso Paradiso, Elisa, Fabrizio Moro, Marracash, Marco Mengoni, Ghali, Boomdabash, Takagi e Ketra. I concerti di TIM Summer Hits saranno trasmessi da Rai 2 in prima serata ogni giovedì a partire dal 30 giugno e fino all'11 agosto, con la sola eccezione di giovedì 21 luglio. Rai Radio 2 e Radio Italia saranno le radio ufficiali di TIM Summer Hits: entrambe trasmetteranno gli appuntamenti in simulcast con Rai 2. Il programma sarà anche disponibile in streaming e in VoD su RaiPlay, oltre che sul canale video di Radio2, e sarà poi riproposto ogni settimana, in differita, da Radio Italia TV sia il venerdì sera sia il sabato mattina. Tutte le serate saranno inoltre raccontate sui social ufficiali di RaiPlay, Rai2, Radio2 e Radio Italia. La presenza di Suzuki al TIM Summer Hits come Auto Ufficiale dell'evento, rinsalda il legame con il mondo dello spettacolo e della grande musica, italiana e internazionale. In questo contesto l'Azienda manifesta il suo spirito brillante e dimostra come sia di casa ovunque alberghi un'autentica passione, sia essa per lo sport o per una qualsiasi forma d'arte. Non è un caso che anche il Festival di Sanremo abbia voluto Suzuki accanto come Auto Ufficiale sin dal 2014 e che lo scorso anno la Casa di Hamamatsu abbia riportato sul piccolo schermo tante hit del passato con il coinvolgente spettacolo di Rai 1 Arena Suzuki '60 '70 '80, che è stato molto apprezzato anche dai giovanissimi. foto: ufficio stampa Suzuki Italia . tvi/com 21-Giu-22 15:49