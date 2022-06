My Ami Buggy Limited Edition, sold out in meno di 18 minuti

MILANO - Soltanto 50 esemplari di My Ami Buggy sono stati messi in vendita esclusivamente sul sito francese www.citroen/fr/ami a partire dalla mezzanotte di martedì 21 giugno e sono stati tutti venduti in soli 17 minuti e 28 secondi. Citroën Ami - 100% ëlectric offre un percorso cliente completamente digitale: dalla scoperta del prodotto, l'ordine, il pagamento fino alla programmazione della consegna, tutto si svolge facilmente online, sul sito dedicato. Il cliente più veloce ha concluso l'intero processo di acquisto della sua My Ami Buggy sul sito francese in soli 2 minuti e 53 secondi e riceverà una delle 50 versioni numerate, personalizzata con il suo nome, nella seconda metà di agosto. L'enorme entusiasmo dimostrato dalle persone nei confronti della concept car dallo stile avventuroso, svelata a dicembre 2021, ha spinto Citroën a creare un'edizione limitata, per rispondere a questa forte richiesta del pubblico. Circa 1.800 persone hanno espresso il loro desiderio di acquistare questa nuova esclusiva versione di Ami. My Ami Buggy ha uno stile avventuroso, esprime libertà di movimento ed è ideale per le vacanze, con il suo abitacolo aperto verso il mondo esterno. Le portiere sono sostituite da strutture tubolari metalliche. Il tetto è apribile, grazie ad una capote in tessuto che si può arrotolare, rimuovere e riporre dietro ai sedili, per godersi pienamente l'aria pura. Il suo stile avventuroso non passa certo inosservato - con l'originale colore Khaki della carrozzeria, i suoi passaruota, i paraurti anteriore e posteriore ed i suoi cerchi color oro. È altresì difficile resistere a tutti i suoi accessori gialli, che aggiungono un tocco di energia. Disponibile in 9 Paesi, Citroën Ami - 100% ëlectric ha già conquistato oltre 21.000 clienti in Europa dal suo lancio commerciale, avvenuto in Francia in aprile 2020. Il successo folgorante di questa edizione limitata di 50 My Ami Buggy è una dimostrazione molto evidente del forte interesse del pubblico nei confronti di versioni esclusive di questo piccolo ed originale oggetto di mobilità. foto: ufficio stampa Stellantis . tvi/com 23-Giu-22 12:50