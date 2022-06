Letta "Scissione M5S ha rafforzato governo"

BRUXELLES (BELGIO) - "Il Governo ha dimostrato di essere molto forte: il voto largo, quasi unanime, che il Parlamento ha dato ieri al governo è la dimostrazione del fatto che la scissione avvenuta nel Movimento 5 Stelle non l'ha indebolito, anzi lo ha reso più forte". Così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, a Bruxelles per il vertice dei leader socialisti tenutosi prima della riunione del Consiglio europeo. "Questo vertice sarà molto importante per l'Italia per la questione del tetto al prezzo del gas. Il fatto che nelle conclusioni del vertice si ottenga questo punto è veramente una buona notizia", ha proseguito Letta parlando dei possibili sviluppi del summit. Il segretario ha auspicato che il governo italiano alla luce della guerra in Ucraina "lavori con una doppia missione: aiutare l'Ucraina e difendere la libertà, e contemporaneamente far sì che i danni all'economia italiana siano i più limitati possibile". Foto: agenziafotogramma.it . xf4/tvi/red 23-Giu-22 19:53