Dacia Spring protagonista della mobilità condivisa

ROMA - Dacia Spring, la prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia, continua a farsi notare. Look da crossover, 4 veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300 litri e un'autonomia fino a 305 km in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani. Attitudini queste che la eleggono protagonista anche della mobilità condivisa tramite il Car Sharing Zity By Mobilize, attivo dal 23 giugno nella città di Milano. Sono 450 le Dacia Spring in versione car sharing disponibili sul territorio milanese per il servizio di car sharing 100% elettrico free-floating, pensato per l'intera collettività, facilmente prenotabile e gestibile direttamente tramite l'app Zity by Mobilize. Anche se con numeri diversi, 8 Dacia Spring saranno presenti anche nella città di Bologna. Questa volta tramite il Car sharing Station Based Mobilize Share gestito direttamente dalla concessionaria Dacia Moreno Motor Company. Grazie all'App dedicata Mobilize Share, l'utilizzatore potrà verificare ubicazione e disponibilità della vettura e scegliere il giorno e l'ora di prenotazione. In Italia, nei primi 5 mesi del 2022, sono ben 1.875 le Spring immatricolate, con quasi il 10% di Market Share sul mercato delle autovetture ad alimentazione 100% elettrica. Agile nei percorsi in città, con una gamma semplice e completa, Dacia Spring sin da subito ha riscosso un grande successo con oltre 7.900 ordini presi dalla commercializzazione. Oltre il 90% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, la Comfort Plus, con clima, radio, dotata di tutti gli equipaggiamenti e le personalizzazioni orange. Il nuovo emblema Dacia Link, simbolo della nuova Visual Identity della Marca, si colloca al centro della calandra di Spring, che presenta motivi rielaborati di colore bianco. Composto da una D e una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena, il nuovo emblema è, al tempo stesso, simbolo di robustezza e semplicità. Dacia Link compare anche al centro delle ruote. Un altro cambiamento molto visibile è il logo apposto sul posteriore dei veicoli e sul volante. Le lettere, volutamente minimaliste, sono alleggerite per mantenere solo i tratti necessari per riconoscerle. . -foto ufficio stampa Dacia- ads/com 27-Giu-22 15:29