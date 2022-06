Nato, Biden "Aumenteremo le forze in Europa, anche in Italia"

MADRID - "Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in un punto stampa al summit della Nato a Madrid. Biden ha annunciato anche "un aumento delle difese antiaeree in Italia e Germania". "In Polonia - aggiunge - stabiliremo un quartier generale permanente del corpo dell'esercito degli Stati Uniti". - foto agenziafotogramma.it- . mgg/red 29-Giu-22 11:39