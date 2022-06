Mercedes-Benz, due nuove limited edition in vendita online

ROMA - Con la E 220d 4Matic All Terrain Icon Collection e la S 400d 4Matic Icon Collection debuttano due nuove Stelle della Icon Collection, disponibili in pochi esemplari solo nel Mercedes-Benz Store, caratterizzate da allestimenti unici con un importante vantaggio cliente rispetto al valore delle dotazioni. Per Ugo Aiena, direttore Customer Journey & Digital Solutions di Mercedes-Benz Italia, "le Icon Collection rappresentano il nuovo punto di riferimento per chi è alla ricerca di un'automobile unica e distintiva, caratterizzata da contenuti esclusivi e disponibile in un numero di unità limitato a pochi esemplari". Prima protagonista della nuova selezione Icon Collection è la Classe E 220d 4Matic All Terrain, che si distingue esternamente per la livrea in argento selenite, i cerchi in lega da 20" AMG e il pacchetto Night. L'abitacolo è, invece, caratterizzato da interni in pelle Nappa beige e plancia in grigio magma con inserti in frassino nero. Tra le dotazioni di serie, che rendono ancora più esclusiva questa versione troviamo: il display centrale da 12,3", i sedili anteriori riscaldabili, il Surround Sound System Burmester con 13 altoparlanti, le Digital Light e il tetto panorama. Una dotazione unica con un vantaggio cliente di 11.936 rispetto alle dotazioni offerte ed un prezzo finale di 72.787 euro. La versione Icon Collection dell'ammiraglia S 400d 4Matic si presenta, invece, con un look esterno in nero ossidiana metallizzato e cerchi da 21". Negli interni spicca la pelle nappa beige e grigio con elementi in legno noce che rendono l'abitacolo ricercato ed esclusivo. Anche l'offerta tecnologica è high end con Digital Light e MBUX di ultima generazione con schermo Oled centrale da 12,8". Il livello di comfort si fa ancora più elevato per chi siede nella parte posteriore, esaltando al massimo il concetto di 'terzo living'. Le sedute sono riscaldabili e regolabili elettricamente, il clima è regolabile autonomamente attraverso il Thermotronic e si può disporre di un tablet MBUX e del sistema di ricarica wireless. Scegliendo la S 400d 4Matic, proposta ad un prezzo di 145.462 euro, il vantaggio cliente si fa ancora più importante e sale a 29.569 euro. Entrambi i modelli sono offerti con la copertura del pacchetto CompleteCare. . -foto ufficio stampa Mercedes-Benz- ads/com 29-Giu-22 17:10