Il ruggito del Blasco, suoi i concerti più citati sui media italiani

ROMA - Il ritorno di Vasco Rossi alle esibizioni live fa il pienone non solo negli stadi ma anche su radio e tv: i concerti del rocker di Zocca, infatti, hanno ottenuto 354 citazioni fra i canali televisivi e radiofonici nazionali, vincendo di misura il duello mediatico con Jovanotti (352), ai nastri di partenza con il suo attesissimo Jova Beach Party che inizierà il 2 luglio. Medaglia di bronzo per Antonello Venditti e Francesco De Gregori (235) che hanno debuttato nel loro primo tour insieme lo scorso 18 giugno all'Olimpico di Roma. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive (i canali generalisti Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7 e le reti allnews RaiNews24, SkyTg24 e TgCom24), e radiofoniche (RaiRadio1, RaiRadio2, RaiRadio3, Radio24, Rai Isoradio, Radio Capital, RDS, RTL 102.5, Radio DeeJay, Radio Monte Carlo) svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 35 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha indagato quali sono stati i concerti più citati dalla mezzanotte di domenica 9 aprile alle 11 di martedì 27 giugno. Tutte ai piedi del podio le nuove leve della musica italiana: Blanco è quarto (201 citazioni), costretto da un infortunio a stare lontano dal palco, e precede Marco Mengoni (181) e i Pinguini Tattici Nucleari (167). Settima posizione, e primi fra gli artisti internazionali, i Rolling Stones (137), che hanno fatto tappa a Milano il 21 giugno per l'unica data italiana del loro Sixty Tour, seguiti da Cesare Cremonini (77), che per un solo punto si lascia alle spalle sir Elton John (76). Solo decimi i Maneskin (72), che precedono gli inossidabili Duran Duran (55) e il duo Fedez & J-Ax, protagonisti di "LoveMi", il concerto gratuito in piazza Duomo a Milano per raccogliere fondi a favore di Fondazione TOG. Chiudono la classifica di Mediamonitor.it Brunori Sas (13°, con 35 citazioni), Laura Pausini (25) e i Green Day (19). Tra i Festival musicali dell'estate, il più citato su radio e tv è "La prima estate", la manifestazione ospitata al Lido di Camaiore (167), seguito dal Lucca Summer Festival (118) e Firenze Rocks (82); quest'ultimo, però, vince su carta stampata e online (502 citazioni), davanti a I-Days, rassegna milanese dedicata alla musica indie rock (403), e al Lucca Summer Festival. Fra i promoter, su radio e tv batte tutti Ticketone (232), che precede Vivaticket (50) e D'Alessandro & Galli (41); su carta stampata e online, però, Ticketone con 210 citazioni deve accontentarsi del terzo posto, superata da Ticketmaster, (234) e da Vivaticket, prima con 474 menzioni.