Siccità, Patuanelli "Necessari ristori per gli agricoltori"

ROMA - "La Protezione Civile sta lavorando con le Regioni per delineare il quadro di emergenza e per capire quali sono gli strumenti che può mettere in campo per accompagnare questa fase. È in corso un tavolo di coordinamento perché le competenze del settore idrico sono molto diversificate". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, ad Agorà su Rai3. Quanto ai ristori per il settore agricolo, secondo Patuanelli "sono assolutamente necessari. L'unico modo che abbiamo per accompagnare gli agricoltori è ristorarli del danno subito, bisogna individuare il range di danno e reperire le risorse per risarcire la perdita di raccolti e la minor resa", ha spiegato. - foto agenziafotogramma.it - . xb1/sat/red 30-Giu-22 10:26