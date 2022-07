Ucraina, Von Der Leyen "Strada lunga ma Europa al suo fianco"

BRUXELLES - "Gli ucraini stanno combattendo coraggiosamente. L'Europa farà tutto ciò che è in nostro potere per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra. E non ci fermeremo finché non prevarrete". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso in videocollegamento al Parlamento di Kiev. "C'è una lunga strada da percorrere per l'Ucraina, ma l'Europa sarà al tuo fianco in ogni fase del percorso. Per ogni riforma, per tutto il tempo necessario. Da questi giorni bui di guerra fino al momento in cui si varca la soglia che conduce alla nostra Unione", ha aggiunto. Poi, von der Leyen ha sottolineato come "la ricostruzione del Paese e il vostro cammino europeo andranno di pari passo. L'Ucraina sarà in testa. Dovranno venire enormi investimenti. Ma per massimizzare il loro impatto e promuovere la fiducia delle imprese, dovranno essere abbinati a una nuova ondata di riforme". Per la presidente della Commissione, "l'Ucraina ha ora una chiara prospettiva europea ed è candidata all'adesione all'UE. Quindi oggi è il momento di celebrare questo traguardo storico. Una vittoria di determinazione e determinazione". -foto agenziafotogramma.it - . ads/mgg/red 01-Lug-22 15:06