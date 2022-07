Mozzarella Stg, vittoria Italia in Ue: ok a modifica regime protezione “con riserva del nome”

CREMONA - “A Bruxelles sono state riconosciute la qualità e le caratteristiche dei nostri prodotti che vengono così messi al riparo da tentativi di imitazione o di italian sounding da parte di paesi che non hanno la nostra stessa tradizione o cultura in fatto di agroalimentare”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, commenta la decisione in sede europea del Comitato per le politiche di qualità dei prodotti agricoli sulla modifica del disciplinare della mozzarella Specialità tradizionale garantita.

Nella seduta di ieri è infatti passata la richiesta di modifica del regime di protezione “con riserva del nome”, nonostante l'opposizione della Germania che già in passato aveva cercato di ottenerne la cancellazione. Solo con il rispetto del disciplinare si potrà dunque utilizzare la dicitura mozzarella tradizionale Stg. “Ci siamo battuti molto per questo riconoscimento in sede comunitaria e oggi siamo felici di avere ottenuto un'importante vittoria, che non è solo la vittoria di un singolo prodotto ma di tutto il sistema agroalimentare di qualità, italiano ed europeo”.